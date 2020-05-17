Darbeci Hafter'den sivil katliamı! Çocuklara bomba ile saldırdı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine roketli saldırısında ölenlerin sayısı biri çocuk 7'ye yükseldi.
Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki yerleşkeye Hafter milislerinin roketle düzenlediği saldırıda aralarında 5 yaşındaki Bangladeş uyruklu çocuğun da yer aldığı 7 sivil öldü ve 17 kişi yaralandı.
Sosyal medya hesaplarında Hafter milislerinin fırlattığı roketlerin düşmesinin ardından bölgeden yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşılmıştı. Sağlık ekiplerinin uzunca süre bombardıman altındaki yerleşkeye ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtilmişti.
Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği, yüzlerce roketin ve top mermisinin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'a yakın sivil hayatını kaybetti.
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