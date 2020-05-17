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Korona virüste (Covid-19) dönüm noktası

Koronavirüs (Covid-19) dünyayı her yönden aylardır etkisi altına aldı. Öte yandan corona virüs salgınında umut veren gelişmeler hızlanıyor. Aşıda tarih verilmesi, ilaç geliştirilmesi ve yasakların kademeli kaldırılması ‘kritik eşiğin aşılması’ olarak yorumlanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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KORONA VİRÜSTE DÖNÜM NOKTASI

'da iki gündür etkili olan sıcak hava oruçlu vatandaşları soğuk su ve serin yer aramasına neden oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede termometreler 43,5 dereceyi gösterdi. İki gündür etkili olan sıcaklar da mesire ve park alanları corona virüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olduğu için sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek doğada kısa süreli de olsa serinleyip dinlendi.

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