Son dakika: ABD'de korkunç corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 88 bini aştı
Son dakika haberine göre ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi. Öte yandan İngiltere'de de ölenlerin sayısı 34 bin 466'ya yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 228 artarak 1 milyon 485 bin 912'ye ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.
ABD'yi sırasıyla 276 bin 505 vaka ile İspanya, 272 bin 43 vaka ile Rusya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 356 bin 16 vakanın bulunduğu eyalette, 27 bin 574 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 145 bin 490 vakayla New Jersey ve 90 bin 369 vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 11 milyonu aşarken, iyileşen hasta sayısı da 327 bini geçti.
İNGİLTERE'DE KOVİD-19 ÖLÜMLERİ 34 BİN 466'YA ÇIKTI
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 466 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 468 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 34 bin 466'ya çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 451 artarak 240 bin 161 oldu.
Son bir günde 136 bin 486 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 489 bin 563'e yükseldi.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara yönelik sınırlama kaldırılmış, inşaat ve fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de işbaşı yapmalarına izin verilmişti.
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