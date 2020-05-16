Rum yönetiminden akılalmaz tuzak! Türkiye'ye son anda haber verdiler
Son dakika haberine göre, Doğu Akdeniz’de geçen hafta Türkiye’yi kınayan bir bildiriye ortak olan Kıbrıs Rum yönetimi bu kez de Çin’den satın aldığı tıbbi malzemeyi taşıyan uçağı kapalı olduğu halde son anda haber vererek Türkiye hava sahasından geçirmek istedi. Ankara talebi reddedince de ‘Türkler insani yardımı engelliyor’ diye propaganda yaptı. Türk Dışişleri, Rumların bu tavrına ‘siyasi suiistimal’ diyerek tepki gösterdi.
Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye'nin hava sahasının kapalı olduğunu bildikleri halde Çin'den satın aldıkları tıbbi malzemeyi taşıyan uçağı haber vermeden Türk hava sahasına sokmak istedi. Türkiye izin vermeyince, 'Türkler insani yardımları engelliyor' propagandası yaptı. Dışişleri Bakanlığı, önceden haber verilmesi halinde insani yardım uçuşlarına izin verildiğini hatırlattı.
MOSKOVA'YA İNDİ
Hürriyet'in haberine göre, Rumların uçak oyunu geçen hafta yaşandı. Korona ile mücadelede kullanılmak üzere Çin'den 35 ton tıbbi malzeme satın alan Kıbrıs Rum yönetimi, kapalı olduğunu bildikleri halde haber vermeden Türkiye hava sahasını zorlamak istedi. Türkiye, son dakika geçiş hakkı isteyen uçağa izin vermedi ve uçak yakıt tazelemek üzere Moskova'ya gitti. Tıbbi malzemeler salı günü İran hava sahası üzerinden Rum yönetimine geldi. Rum yönetimi AB nezdinde Türkiye aleyhinde yoğun propagandaya başladı. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano önceki akşam Rum ve Yunanların yoğun girişimleri sonucunda açıklama yaptı ve Türkiye'nin salgın döneminde birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı yaptığını, Rum yönetimine de hoşgörülü davranmasının beklendiğini söyledi.
ANKARA: SİYASİ SUİİSTİMAL
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy konuyla ilgili soruya yazılı açıklama yaparak, olayın Rum tarafının bir suiistimali olduğunu belirtti. Aksoy, Rumlara ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara zamanında bildirilmesi halinde, insani mülahazalarla olumlu yanıt verildiğini dile getirdi. Aksoy, "Bu uygulamayı bilen Rum yönetimi, uçağın zamanında başvurmasını sağlamayarak, bilahare ülkemizin bu insani tutumunu suiistimal etmesi, kendi insanlarının çıkarı hilafına belli konuları siyasi amaçla kullanma çabalarının bir tezahürüdür" dedi. Rum yönetimi geçen hafta Yunanistan, Mısır, Fransa ve BAE'nin de dahil edildiği Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini protesto eden bildiriye imza atmıştı.
TÜRK HAVA SAHASI 1974'TEN BERİ KAPALI
- Türk hava sahası Kıbrıs Rum yönetimine giden uçaklara 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan beri kapalı. Türkiye, KKTC'ye uygulanan seyahat ambargolarının kaldırılması karşılığında Türk hava sahası ve limanlarını açmayı birçok kez teklif etmiş, ancak Rumlar reddetmişti. Rum yönetimi de Türkiye'ye hava sahasını kapalı tutuyor.
- Rum yönetimi Kıbrıs'ı birleştirecek 2004'teki BM planını (Annan planı) reddetmesine rağmen AB'ye tam üye oldu. Rumlar AB üyeliğini kullanarak, Türkiye'nin gümrük birliği çerçevesinde hava sahası, hava ve deniz limanlarını Rum uçak ve gemilerine açmasını istedi. Rum yönetimini tanımayan Türkiye ise kabul etmedi. Rumları destekleyen AB, Türkiye ile tam üyelik müzakere başlıklarından 8'ini askıya aldı.
- Rum yönetimi, Türkiye'nin hava ve deniz limanlarını açmasını, Kıbrıs'ta resmi devlet olarak kendilerini tanımasını ve Türk askerinin de Ada'dan ayrılmasını istiyor. Bu amaçlara hizmet edecek her yolu deniyor.
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