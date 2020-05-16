16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Koronavirüsten sonra Yemen'de yeni salgın şüphesi

Son dakika: Koronavirüsten sonra Yemen'de yeni salgın şüphesi

'in geçici başkenti Aden'de sebebi henüz tespit edilemeyen salgın nedeniyle ölenler olduğu bildiriliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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KORONAVİRÜSTEN SONRA O ÜLKEDE YENİ SALGIN ŞÜPHESİ

AA muhabirinin adının açıklanmasını istemeyen hükümet kaynağından aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Suçları Delillendirme Şube Müdürü Ahmed Nasır, "Chikungunya ateşi" ya da akciğer vebası olması muhtemel, nedeni henüz tespit edilemeyen salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

Vefat sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Başka bir hükümet kaynağı da 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişinin veba ve virüsler sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

"Chikungunya ateşi"nin, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral hastalık olduğu belirtiliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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