15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya’da koronavirüs (Covid-19) bilançosu hızla artıyor! Son 24 saatte...

Son dakika: Rusya’da koronavirüs (Covid-19) bilançosu hızla artıyor! Son 24 saatte...

Son dakika haberine göre; ’da son 24 saatte 10 bin 598 kişide daha koronavirüs () tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 262 bin 843’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
RUSYA’DA KORKUTAN COVİD-19 ARTIŞI

'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede bir günde 10 bin 598 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 262 bin 843'e yükselirken; Rusya , 113 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 418'e ulaştığını duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA