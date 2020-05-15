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Lübnan'da şok: Çekirgeler ve hamam böcekleri istila etti

'ın sınırına yakın beldesi ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampını büyük ve sürüleri bastı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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O ÜLKEDE ŞOK! ÇEKİRGELER VE HAMAM BÖCEKLERİ İSTİLA ETTİ

'ın sınırına yakın beldesi ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampını ve sürüleri bastı.

Bölgede böceklerin sayısı arttıktan sonra yerel yetkililer, vatandaşların güvenliğini ve sağlığını korumak için harekete geçerek böcek ilacı püskürtü.

"PANİĞE GEREK YOK"

Bekaa'da Tarımsal Erşad Merkezi Müdürü Khaled Yaghi konuya ilişkin yaptığı açıklamada korku veya paniğe gerek olmadığını belirterek, "Ortaya çıkan böcek, geçtiğimiz yıl görülen böcekle aynıdır. Kışın toprağın altında yaşıyor ve yaz aylarında yerleşim alanlarında ortaya çıkıyor. Toksik değil. Tarım için faydalı" ifadelerini kullandı.

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