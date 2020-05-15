Corona virüs Latin Amerika'da kritik seviyelere ulaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Latin Amerika’da yüksek artış gösterdi. Bölgede Brezilya ve Şili'nin de bulunduğu birçok ülke, son günlerde yükselme eğilimini sürdüren salgında gerek vaka gerekse bir günde yaşamını yitirenlerin sayısındaki artışla kendi rekorlarını kırdı.
Şili'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 40'a yükselirken, salgın sebebiyle 368 kişi yaşamını yitirdi.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Santiago'da salgının yükselişinin önüne geçmek için bugün itibarıyla genel karantinanın başlayacağını açıklamıştı.
Dün, karantina başlamadan önce marketlere akın eden halk uzun kuyruklar oluşturmuştu.
MEKSİKA'DA BİR GÜNDE BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK ARTIŞ TESPİT EDİLDİ
Dünyada en düşük Kovid-19 test sayısı oranına sahip ülkelerden Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 595'e yükselirken, salgın dolayısıyla 4 bin 477 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, gerçek rakamların 8 kat fazla olabileceğini belirtiyor.
Öte yandan hükümet, vakalardaki artış sürse de sokağa çıkma yasağına ilişkin önlemleri kaldırmayı ve işletmeleri yeniden açmayı planladığını açıkladı.
Dün, ülkede tespit edilen 2 bin 409 vakayla şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek sayıya ulaşılmıştı.
NİKARAGUA'DA VAKALARIN DAHA YÜKSEK OLDUĞU SAVUNULUYOR
Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 80 bin 604'e yükselirken, salgın dolayısıyla 2 bin 267 kişi yaşamını yitirdi.
Üretim Bakanı Rocio Barriors, hükümetin, doktor, hemşire, asker ve emniyet mensuplarının da yer aldığı Kovid-19'a yakalanan 14 kişinin Loreto bölgesinden getirilmesi için özel bir uçuş planladığını belirtti.
Nikaragua'da Kovid-19 vaka sayısı 25'e yükselirken, salgın sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, sağlık sisteminin kapasitesinin sınırına ulaşmak üzere olduğu belirtildi.
Bağımsız Kovid-19 Sivil Gözlemevine göre, ülkede bugüne kadar 1033 Kovid-19 vakasına rastlandı.
BREZİLYA MERKEZ ÜSSÜ
Arjantin'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 134'e yükselirken, salgın sebebiyle 353 kişi hayatını kaybetti.
Latin Amerika'da Kovid-19 salgınının "merkez üssü" olarak öne çıkan Brezilya'da vaka sayısı 202 bin 918'e yükselirken, salgın dolayısıyla 13 bin 993 kişi yaşamını yitirmişti.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı küçümseyici tutumu eleştirilere yol açmıştı.
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