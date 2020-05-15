Son dakika: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 643'e çıktı
Son dakika haberine göre Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 5 bin 643'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 35 artarak 11 bin 492 oldu.
Vaka sayısının 200 artışla 43 bin 681'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 53 artışla 5 bin 643'e ulaştı.
HOLLANDA'DA TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ
Hükümet, 6 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.
11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamayla kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerlerinin randevuyla çalışması kararlaştırıldı.
İlkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılırken, yetişkinlerin temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilmesine olanak tanındı.
İlk aşamadan sonra mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personel dahil en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek.
Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak.
Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.
Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.
İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler, aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.
1 Eylül'den itibaren de tüm spor tesisleri açılacak.
Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar sürecek.
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