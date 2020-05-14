Son dakika: Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 425'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 521 artışla 214 bin 690'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 299'u yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 463 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 36 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 970 artarak 59 bin 605'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 351 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 224'e, bakımevlerinde ise 10 bin 201'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 425'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış oldu.

SARI YELEKLİLERE GÖSTERİ YASAĞI

Öte yandan, L'Herault ve Haute-Garonne valiliklerince yapılan açıklamada, cumartesi günü sarı yeleklilerin Montpellier ve Bordeaux kentlerinde gösteri düzenlemesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yasaklandı.

Sarı yelekliler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 2 aydır eylem yapamıyor.