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Orgeneral Güler NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Başkanı Orgeneral 'in, Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ORGENERAL GÜLER'DEN KRİTİK TOPLANTI

Başkanı Orgeneral , Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.

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