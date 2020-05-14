Orgeneral Güler NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.
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