14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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DÜNYA GENELİNDEKİ VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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