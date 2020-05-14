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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kadın kurtarıldı

Akwa Müdürü Imohimi Edgal, yapılan operasyonla silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kadının kurtarıldığını açıkladı. Akwa İbom eyaletinde geçen ay silahlı kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 171 çete üyesi yakalanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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NİJERYA'DA REHİN ALINAN 23 KADIN KURTARILDI

ülkesi 'nın Akwa İbom eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 23 kadın kurtarıldı.

Akwa Müdürü Imohimi Edgal, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Edgal, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kadının kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda 4 çete üyesinin yakalandığını aktaran Edgal, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Akwa İbom eyaletinde geçen ay silahlı kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 171 çete üyesi yakalanmıştı.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüşmüştü.

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