Son dakika: Rusya’da koronavirüs şoku
Son dakika haberi... Rusya’da son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 245’e ulaştı.
SON DAKİKA: Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede bir günde 9 bin 974 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 252 bin 245'e yükselirken; Rusya Sağlık Bakanlığı, 93 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 2 bin 305'e ulaştığını duyurdu.
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