14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Rusya’da koronavirüs şoku

Son dakika haberi... ’da son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 245’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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RUSYA’DA KORONAVİRÜS ŞOKU
SON DAKİKA: 'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede bir günde 9 bin 974 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 252 bin 245'e yükselirken; Rusya , 93 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 2 bin 305'e ulaştığını duyurdu.
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