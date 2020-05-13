Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son durum: Son 24 saatte vaka sayısı 10 bini aştı
Son dakika haberine göre Rusya son 24 saatte 10 bin 28 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirdi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 242 bin 271'e sıçradı.
Rusya'da her gün 10 binden fazla kişide koronavirüs tespit ediliyor. Ülkede son bir günde 10 bin 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 242 bin 271'e ulaştı. Rus medyası, 96 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 2 bin 212'ye yükseldiğini bildirdi.
DÜNYADA SON DURUM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 342 bin 849'a ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 292 bin 899 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 602 bin 716 kişi de iyileşti.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 408 bin 636 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 83 bin 425 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: "İspanya (269 bin 520), Rusya (232 bin 243), İngiltere (226 bin 463), İtalya (221 bin 216), Fransa (178 bin 225), Brezilya (178 bin 214), Almanya (173 bin 171), Türkiye (141 bin 475), İran (110 bin 767), Çin (82 bin 926), Hindistan (74 bin 480), Peru (72 bin 59), Kanada (71 bin 157), Belçika (53 bin 779), Hollanda (42 bin 984), Suudi Arabistan (42 bin 925), Meksika (38 bin 324), Pakistan (34 bin 336), Şili (31 bin 721), Ekvador (30 bin 419), İsviçre (30 bin 380), Ekvador (30 bin 419), Portekiz (27 bin 913), İsveç (27 bin 272), Katar (25 bin 149), Belarus (24 bin 873), Singapur (24 bin 671) ve İrlanda (23 bin 242)."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: "İngiltere 32 bin 692, İtalya 30 bin 911, Fransa 26 bin 991, İspanya 26 bin 920, Brezilya 12 bin 461, Belçika 8 bin 761, Almanya 7 bin 738, İran 6 bin 733, Hollanda 5 bin 510, Kanada 5 bin 169, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 894, Meksika 3 bin 926, İsveç 3 bin 313, Hindistan 2 bin 415, Ekvador 2 bin 327, Rusya 2 bin 116, Peru 2 bin 57, İsviçre 1867, İrlanda 1488, Portekiz 1163, Pakistan 737, Şili 323, Suudi Arabistan 255, Belarus 135, Singapur 21 ve Katar 14."
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