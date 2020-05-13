13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hesaplar çarşıya uymadı! Mısır'da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı

'da hükümet tarafından binaların arasına inşa edilen Köprüsü şaşkınlığa neden oldu. Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis konuya ilişkin yaptığı açıklamada köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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HESAPLAR ÇARŞIYA UYMADI!

hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde yer alan ünlü Haram Caddesi'nde şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa ediyor. Köprüsü, hesaplar yanlış yapılınca ilginç görüntülere sahne oldu.

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