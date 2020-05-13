Hesaplar çarşıya uymadı! Mısır'da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı
Mısır'da hükümet tarafından binaların arasına inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu. Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis konuya ilişkin yaptığı açıklamada köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek" dedi.
Mısır hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde yer alan ünlü Haram Caddesi'nde şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa ediyor. Kral Abdullah Köprüsü, hesaplar yanlış yapılınca ilginç görüntülere sahne oldu.
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