13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İngiltere'de dehşete düşüren araştırma! O hata binlerce kişinin ölümüne neden oldu

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünyayı ele geçirdi. Şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs en çok Avrupa'yı etkiledi. Sağlık sistemi yerle bir olan , koronavirüs vaka sayısında Avrupa'da birinci sıraya dünyada ise ikinci sıraya yerleşti. 'da yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin yeni tip (Covid-19) nedeniyle aldığı tedbirleri iki hafta erken uygulamaya başlamasıyla İskoçya'da 2 bin, İngiltere'te ise 26 bini aşkın kişinin hayatının kurtulabileceği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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O HATA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

'de yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart'ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip (Covid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.

Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda 'da en az 2 bin kişinin, İngiltere'de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.

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