İngiltere'de dehşete düşüren araştırma! O hata binlerce kişinin ölümüne neden oldu

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart'ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.

Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda İskoçya'da en az 2 bin kişinin, İngiltere'de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.