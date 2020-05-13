İngiltere'de dehşete düşüren araştırma! O hata binlerce kişinin ölümüne neden oldu
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı ele geçirdi. Şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs en çok Avrupa'yı etkiledi. Sağlık sistemi yerle bir olan İngiltere, koronavirüs vaka sayısında Avrupa'da birinci sıraya dünyada ise ikinci sıraya yerleşti. İskoçya'da yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle aldığı tedbirleri iki hafta erken uygulamaya başlamasıyla İskoçya'da 2 bin, İngiltere'te ise 26 bini aşkın kişinin hayatının kurtulabileceği açıklandı.
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart'ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda İskoçya'da en az 2 bin kişinin, İngiltere'de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.
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