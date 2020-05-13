13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Şoke eden haber: Koronavirüsten öldü! Gömülürken hareket etti

Koronavirüsten (Covid-19)yaşamını yitiren erkeğin cesedi toprağa verilirken çekilen görüntü şok etkisi yarattı. Rahibin dua okuduğu sırada ise, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ! GÖMÜLÜRKEN HAREKET ETTİ

5 Mayıs tarihinde 'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu. Korona virüsten (Kovid-19) ölen bir kişinin yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.

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