Şoke eden haber: Koronavirüsten öldü! Gömülürken hareket etti

5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu. Korona virüsten (Kovid-19) ölen bir kişinin yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.