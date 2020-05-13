CIA’den Çin'e yeni koronavirüs suçlaması
ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) henüz yayınlamadığı rapordaki iddiaya göre, Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nü ‘tehdit’ ederek koronavirüsün (Covid-19) insandan insana bulaştığı gerçeğini örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi.
Koronavirüs, dünyanın bir ve iki numaralı ekonomileri ABD ve Çin arasındaki gerginliğe yeni bir boyut kazandırıyor. ABD'nin istihbarat servisi CIA'nin henüz yayınlamadığı rapora göre, Çin, DSÖ'ye 'ortak çalışmayı durdurma tehdidinde' bulunarak koronavirüs salgınının ortaya çıktığı dönemde, virüsün insandan insana bulaştığı gerçeğini örtbas ettiği belirtildi. Söz konusu iddialara DSÖ tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
ALMAN MEDYASI DA DUYURDU
Öte yandan, Alman medyasından Der Spiegel'in yayınladığı raporda da Alman Dışişleri İstihbaratı'nın Çin'e yönelik iddialarına yer verildi. İddiaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'a şahsi olarak koronavirüse ilişkin haberlerin yayılmasını engellemesi konusunda baskı kurduğu ifade ediliyor. Söz konusu iddialar arasında, virüsün insandan insana bulaştığının 'örtbas' edilmesine de yer verildi.
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