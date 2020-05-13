Son dakika: Çin'de ikinci dalga paniği: 11 milyon Vuhanlı'ya koronavirüs testi
Salgının başladığı Çin, Vuhan kentindeki 11 milyon kişi koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor. Sadece 5 koronavirüs vakasının açıklandığı Vuhan kentinde yaşayanlar, ikinci bir salgın dalgasını önlemek için test edilecek.
Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zamandır yeni vaka görülmüyor. Hayatın normalleşmeye başladığı Vuhan kentinde 5 yeni vakanın ortaya çıkması sonucu, yetkililer 2'nci bir koronavirüs dalgasından endişe etmeye başladı. 2'nci bir dalgayı önlemek için sağlık yetkilileri 10 gün içinde 11 milyon kişiyi test etmeyi planlıyor. Yetkililerin yapacakları koronavirüs testi, nükleik asit testi olarak adlandırılıyor ve kişinin DNS ile RNA'sından küçük bir miktar inceleniyor.
GÜNDFE 47 BİN TEST YAPILIYOR
Vuhan sağlık yetkilileri, son günlerde ortaya çıkan koronavirüs vakalarının belirti göstermeyen 'asemptomatik' koronavirüs hastaları olduğunu belirtti. Vuhan'da 8 Nisan itibariyle salgın yasaklarının kalkmasından sonra günde 47 bin nükleik asit testi yapıldığı ifade edildi.
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