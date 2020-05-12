MİT'in kurtardığı İtalyan kadın ülkesindeki faşistler tarafından ölüm tehditleri aldı
Kenya'dan Somali'ye kaçırılan İtalyan Silvia Romano, ülkesindeki faşistler tarafından ölüm tehditleri almaya başladı. Müslüman olduktan sonra Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe'nin ismini alan İtalyan kadın, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldı.
Türk istihbaratının Afrika'da kurtardığı Müslüman olan İtalyan vatandaşı Silvia Romano'ya sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, 18 aylık esaret döneminin ardından kurtarılarak ülkesine getirilen Romano'ya yönelik sosyal medya platformlarından tehdit ve hakaret içeren yorumlar yapıldığı belirtildi.
ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDI
Haberlerde, söz konusu nefret yorumları ve tehditlerin, genç kızın İslamiyet'i seçmesiyle alakalı olduğu, yorum yapanlardan birinin kuzeydeki Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu ve Basso'nun Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi.
Milano Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm tehditlerine kadar varan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı aktarılan haberlerde, Romano'ya yakın koruma tahsis etme konusunun da değerlendirildiği bilgisi verildi.
EVİNİN BULUNDUĞU SOKAKTA...
Haberlerde, Milano Emniyetinin de Romano'nun evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.
"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından 9 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.
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