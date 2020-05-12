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MİT'in kurtardığı İtalyan kadın ülkesindeki faşistler tarafından ölüm tehditleri aldı

Kenya'dan Somali'ye kaçırılan , ülkesindeki faşistler tarafından almaya başladı. Müslüman olduktan sonra Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe'nin ismini alan İtalyan kadın, üzerinden ölüm tehditleri aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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MİT'İN KURTARDIĞI İTALYAN KADIN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Türk istihbaratının 'da kurtardığı Müslüman olan vatandaşı 'ya üzerinden çok sayıda tehdit geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 18 aylık esaret döneminin ardından kurtarılarak ülkesine getirilen Romano'ya yönelik sosyal medya platformlarından tehdit ve hakaret içeren yorumlar yapıldığı belirtildi.

MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan kadını kurtardı MİT, KENYA'DA KAÇIRILAN İTALYAN KADINI KURTARDI

ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDI

Haberlerde, söz konusu nefret yorumları ve tehditlerin, genç kızın İslamiyet'i seçmesiyle alakalı olduğu, yorum yapanlardan birinin kuzeydeki Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu ve Basso'nun Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm tehditlerine kadar varan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı aktarılan haberlerde, Romano'ya yakın koruma tahsis etme konusunun da değerlendirildiği bilgisi verildi.

İtalyan basınındaki 'MİT operasyonu' haberinde Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdılar İTALYAN BASININDAKİ 'MİT OPERASYONU' HABERİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

EVİNİN BULUNDUĞU SOKAKTA...

Haberlerde, Milano Emniyetinin de Romano'nun evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından 9 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı () sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.

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