Kosova Başbakanı Albin Kurti kendini tecrit etti
Kosova Başbakanı Albin Kurti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan bir kişiyle yakın temasta bulunan bir bakanlık yetkilisi ile teması nedeniyle bugünden itibaren kendini tecrit ettiğini duyurdu.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temasta bulunduğu Avrupa Entegrasyon Bakanlığı yetkilisinin bir yakınında Kovid-19 teşhis edilmesinin ardından, yetkiliye test uygulandığını ve sonuç beklendiğini belirtti.
Kurti, "Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek Avrupa Entegrasyon Bakanlığı ve Başbakanlıktaki diğer çalışanlar gibi benim de söz konusu kişiyle temasım oldu. Bugünden itibaren bakanlık yetkilisinin Kovid-19 sonuçları çıkana kadar evimde kendimi tecrit ettim." ifadesini kullandı.
Ayrıca Kurti, izolasyonun ardından, aynı kararlılıkla göreve devam edeceklerini ve aynı sorumlulukla gerekli kararları alacaklarını kaydetti.
Şu ana kadar 884 Kovid-19 vakası tespit edilen Kosova'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 655 kişi ise iyileşti.
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