Almanya Berlin’de 2019’da erkek çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

Almanya için Dil Toplumu (Gfds), 2019 yılında doğan çocuklara en çok verilen isimlerin istatiklerini yayınladı. Buna göre geçtiğimiz yıl Almanya genelinde kız çocuklarına en çok Hanna, erkek çocuklarına Noah, isimi verildi.Yayınlanan raporda başkent Berlin 'de ise erkek çocuklara en çok Muhammed isminin verildi belirtildi. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Berlin'de 300 bini aşkın Müslüman nüfusunun bulunması ve Müslümanlar arasındaki doğum oranlarının yüksek olmasının çocuklara en çok Muhammed isminin verilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Ülke genelindeki kız çocuklara koyulan en yaygın isim ikinci isim Emma olurken, Mia ismi üçüncü oldu. En çok tercih edilen ikinci erkek ismi Ben ve üçüncü isim ise Paul oldu. Ailelerin çocuklarına kısa isim verme geleneğinin 2019 yılında da devam edildiği belirtildi.



Türkiye'de doğan kız çocuklarına en çok verilen isim Zeynep olurken, Almanya'da doğan Türk kız çocuklarında Leyla ismi ilk sırada, Amira ikinci ve Elif üçüncü sırada yer aldı. Erkek isimlerinde ise Türkiye'de Yusuf ismi en çok tercih edilen isim olurken, Almanya'daki Türkler ve Müslümanlar arasında ise ilk sırada Muhammed ismi, ikinci sırada Ali ve üçüncü sırada ise Malik yer aldı.