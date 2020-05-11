Son dakika haberi: İspanya'da koronavirüsten 26.744 kişi öldü
İspanya'da koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artışla 26 bin 744'e çıktı. Öte taraftan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1,5 milyonu aştı.
İspanya'da koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artışla 26 bin 744'e çıktı.
İYİLEŞENLERİN SAYISI DÜNYA GENELİNDE 1,5 MİLYONU GEÇTİ
Öte taraftan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1,5 milyonu aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 500 bin 181 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (256 bin 336), İspanya (176 bin 439), Almanya (145 bin 600), İtalya (105 bin 186), İran (86 bin 143) ve Çin (78 bin 144) oldu.
Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, virüs nedeniyle 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.
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