Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Zammit Tabona Merkel'i Hitler'e benzetti! Görevinden oldu
Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Zammit Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Nazi Almanya’sı lideri Adolf Hitler’i birbirine benzeterek, “75 yıl önce Hitler’i durdurduk. Merkel’i kim durduracak?” dedi. Büyükelçi, bu benzetme sonrası istifa etti.
Malta'nın Finlandiya Büyükelçisi Macihael Zammit Tabona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "75 yıl önce Hitler'i durdurduk. Angela Merkel'i kim durduracak? Kendisi Hitler'in Avrupa'yı kontrol etme rüyasını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Paylaşımı yapan Tabona daha sonra istifa etti.
Paylaşımı yapan Tabona daha sonra istifa etti.
MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ
Söz konusu paylaşımın ardından Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Alman Büyükelçiliği'nden 'duyarsız' paylaşım nedeniyle özür diledi. Bartolo, yetkililerin sosyal medya paylaşımları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti ve Büyükelçi Tabona'nın Merkel hakkındaki paylaşımının, Malta ve Almanya arasındaki ilişkileri yansıtmadığını ifade etti. Tabona, 2014 yılından beri Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.
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