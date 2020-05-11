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Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Zammit Tabona Merkel'i Hitler'e benzetti! Görevinden oldu

’nın , hesabından yaptığı paylaşımda Başbakanı Angela ile Nazi Almanya’sı lideri ’i birbirine benzeterek, “75 yıl önce Hitler’i durdurduk. Merkel’i kim durduracak?” dedi. Büyükelçi, bu benzetme sonrası istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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MERKEL'İ HİTLER'E BENZETTİ! GÖREVİNDEN OLDU
'nın Macihael , hesabından yaptığı paylaşımda, "75 yıl önce Hitler'i durdurduk. Angela Merkel'i kim durduracak? Kendisi Hitler'in Avrupa'yı kontrol etme rüyasını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı yapan Tabona daha sonra istifa etti.

MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Alman Büyükelçiliği'nden 'duyarsız' paylaşım nedeniyle özür diledi. Bartolo, yetkililerin sosyal medya paylaşımları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti ve Büyükelçi Tabona'nın hakkındaki paylaşımının, Malta ve arasındaki ilişkileri yansıtmadığını ifade etti. Tabona, 2014 yılından beri Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

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