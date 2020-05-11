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Corona virüse yakalanmıştı! Boris Johnson'dan 'her şey yolunda' mesajı...

Son dakika haberi... , yeni tip corona virüsü yenmesinin ardından ilk kez 'nın merkezinde yürüyüşe çıkarken görüntülendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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JOHNSON'DAN 'HER ŞEY YOLUNDA' MESAJI...

, bu sabah 'da parkta günlük yürüyüşün elindeki kahve ile gerçekleştirdi.

Johnson'ın rahat tavırları 'İngiliz halkına ve dünyaya her şey yolunda mesajı veriyor' olarak yorumlandı.

3 AŞAMALI YENİ PLAN

Johnson dün akşam ulusa seslenerek karantina kısıtlamaları ile ilgili 3 aşamadan oluşan yeni planını açıklamıştı. Bu plana göre halk gün içinde dışarıda istedikleri kadar spor yapabilecekti.

Birinci aşamanın başarlı olması halinde Haziran ayının başında ikinci aşamanın başlaması ve bazı mağazalar ile ilkokulların açılması bekleniyor.

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