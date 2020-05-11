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Çin’de park halinde turist taşıyan 6 otobüs böyle alev aldı

’in Shanxi bölgesinde bulunan ’nda yer alan kültürel alandaki bir park alanındaki otobüslerden biri alev alırken, yangının çevreye sıçramasıyla toplamda 6 otobüs kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayın sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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TURİST TAŞIYAN 6 OTOBÜS BÖYLE YANDI
'in Shanxi bölgesinde bulunan Xinzhou şehrindeki 'nda yer alan kültürel alandaki bir park alanındaki otobüslerden biri alev aldı. Çıkan çevredeki diğer otobüslere de sıçrarken, toplamda 6 otobüs kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Yangının nedenine ilişkin turizm çalışanın içtiği sigara izmaritinin otobüs yakınlarına atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

WUTAİ DAĞI NEREDE?

UNESCO'nun dağa ait paylaştığı bilgiye göre, Wutai Dağı tarihi bir dağdır. Kutsal bir Budist dağı olan Wutai'nin kültürel ortamı 41 manastıra ev sahipliği yapıyor. Tang Hanedanı'nın hayatta kalan en yüksek ahşap binası olan Foguang Tapınaı'nın Doğu Ana Salonu'nu gerçek boyutlu kil heykelleriyle birlikte içerir. Kelimenin tam anlamıyla 'beş teras dağı' olan Wutai Dağı, Çin'in kuzeyindeki en yükseği ve beş açık ağaçsız tepe ile sarp yamaçlarının morfolojisi ile dikkat çekicidir.

Çin’de park halinde turist taşıyan 6 otobüs böyle alev aldı | Video ÇİN’DE PARK HALİNDE TURİST TAŞIYAN 6 OTOBÜS BÖYLE ALEV ALDI | VİDEO

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