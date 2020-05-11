11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence karantinaya aldı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence karantinaya aldı

'da her geçen gün yayılan 'yi tedirgin etmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı , sözcüsü Miller'ın da koronavirüse yakalanmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
ABD BAŞKAN YARDIMCISI MİKE PENCE KARANTİNAYA ALDI

Başkan Yardımcısı 'in, sözcüsü Katie Miller'da yeni tip (Kovid-19) çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miller'da cuma günü Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, Pence de önlem amacıyla kendisini karantinaya aldı.

Bugün yaptırdığı koronavirüs testi "negatif" çıkan Pence'in, tedbiren bir süre evinden çalışacağı kaydedildi.

Pence'in karantina kararına ilişkin Beyaz Saray'dan ya da ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KORONAVİRÜS BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı 'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu vakaların ardından, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. kendilerini karantinaya almıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA