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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan 'uyanık olun' çağrısı

İngiltere'de kısıtlamaların gevşetilmesi işleminin Çarşamba günü başlayacak olmasıyla İnsanlar, sosyal mesafeyi koruyarak ve parklarda aktivite yapabilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını hakkında 'uyanık olun' çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'DAN 'UYANIK OLUN' ÇAĞRISI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki karantina kısıtlamaları ile ilgili 3 aşamadan oluşan yeni planını açıkladı.

, ikinci bir dalganın başlama riskine karşı kısıtlamaların sonlandırılması için henüz erken olduğunun altını çizdi. Johnson, İngiltere'de 'tan bu yana uygulanan karantina kısıtlamalarının gevşetilmesiyle ilgili yeni bir yol haritası sundu.

EVDE KALIN YERİNE 'UYANIK OLUN'

Johnson konuşmasında 'evde kalın' mesajı yerine bu defa 'uyanık olun' ifadelerini kullandı.

Buna göre 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren birinci safha başlıyor. Bu süreçte, 23 Mart'tan bu yana devam eden kısıtlamalar sürecek ancak insanların gün içinde dışarıda istedikleri kadar spor yapmalarına izin verilecek. İnsanlar, sosyal mesafeyi koruyarak ve parklarda aktivite yapabilecek. Sahillerde güneşlenebilecek. Bu sürede evden çalışma imkanı olanların buna devam etmeleri gerektiğini belirten Johson, evden çalışması mümkün olmayanların ise toplu ulaşım kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmaları gerektiğini söyledi. Birinci safhanın başarı bir şekilde geçirilmesi halinde haziran ayının başında ikinci safha başlayacak. Bu safhada bazı mağazaların ve ilkokulların açılması bekleniyor.

Temmuz ayı başında da bazı turistik ve halka açık mekanların açılması bekleniyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

'COVID UYARI SİSTEMİ' HAYATA GEÇİYOR

Başbakan Johnson ayrıca beş seviyeden oluşan yeni Covid Uyarı Sistemi'nin işleyeceğini kaydetti. Sistem, seviye 1 ile seviye 5 arasında salgına karşı risk seviyelerini belirleyecek. 1'inci seviye salgın tehlikesinin İngiltere'den tamamen ortadan kalktığına işaret ederken 5'inci seviye, tehlikenin en yüksek seviyede olduğunu bildirecek.

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