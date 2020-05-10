Son dakika: İspanya'da corona virüsten kaç kişi öldü?

İspanya'da corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, yarından itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek.

Yine yarından itibaren ülkedeki kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak.

Fransa'da yarın ayrıca kafe ve restoranlar dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler de kapılarını açacak.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek.

Ayrıca başkent Paris dışındaki şehirlerde, 40 bin metrekare üzerindeki alışveriş merkezleri de yarın açılacak.

Kovid-19 belirtileri gösterenlere ve enfekte olanlarla temasta bulunanlara test yapılmaya devam edecek.

Fransa'da salgının durumu, 2 Haziran'da yeniden değerlendirilecek.

İSPANYA'NIN YÜZDE 51'İ İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti 4 aşamalı normalleşme sürecinin ilk aşamasına 4 Mayıs'ta geçti.

Yarından itibaren İspanyolların yüzde 51'inin ikinci aşamaya geçeceğini açıklayan hükümet, ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentlerinde tamamen ikinci aşamaya geçilmesi kararı alındı.

Salgının en fazla görüldüğü Madrid, tamamı ikinci aşamaya geçmesi yasaklanan tek özerk yönetim olurken, Madrid'in ardından salgının en yoğun olduğu Katalonya, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha özerk yönetimlerinde de ikinci aşamaya çok sınırlı şekilde geçilmesine izin verildi.

İkinci aşamada şu uygulamalara izin verilecek:

"Şehir içi araç kullanımı, Kovid-19 testleri negatif olması şartıyla aynı aile üyelerinin arabayla bir yere gitmesi, 2 metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyması şartıyla en fazla 10 kişinin bir araya gelmesi, riskli gruplarda olmama veya karantinada bulunmama şartıyla aile üyeleri arasında ziyaret, restoran ve barların teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açması, açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılması, otellerin ortak alanlarını kapatma şartıyla kısıtlı hizmet vermeye başlaması, müze ve kütüphane gibi kültürel yerler ile dini ibadet alanlarının 3'te 1 kapasiteyle açılması, profesyonel spor dallarında antrenmanların başlaması ve jimnastik salonlarının kısıtlı müşteri alma şartıyla açılması, alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkanlarında sınırlı sayıda müşteri kabul etmesi."

Bu arada, İspanya'da ilk ve ikinci aşamalarda tüm kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske kullanılması zorunlu hale getirilirken, dükkanlarda günlük dezenfeksiyon kurallarının da uygulanacağı bildirildi.

İNGİLTERE'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de ise sokağa çıkma kısıtlamalarının, yarından itibaren aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor.

Ülke basınına sızan belgelere göre, hükümet ilk aşamada halka sokağa çıkmada birtakım esneklikler sunacak. Şu anda biri alışveriş, diğeri egzersiz amaçlı halkın günde iki kez sokağa çıkma hakkı bulunurken, bu kısıtlamanın halka sınırsız egzersiz hakkı verilerek gevşetileceği tahmin ediliyor.

Başbakan Boris Johnson'ın gün içinde yapacağı açıklamada, tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin kararları paylaşması bekleniyor.

BELÇİKA "NORMALLEŞMENİN" İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİYOR

Belçika'da ise yarından itibaren normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçilecek.

Bazı mağaza ve iş yerlerinin 4 Mayıs'ta açıldığı ve toplu taşımanın normale döndüğü ülkede, yarından itibaren tüm mağazalar açılacak. Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ve en fazla yarım saat içeride kalması koşuluyla müşteri kabul edebilecek.

Maske kullanımı zorunlu olmasa da tavsiye edilirken, her aileden bir kişi alışveriş yapabilecek. Sadece 18 yaşından küçüklere ve yardıma muhtaç kişilere eşlik edilebilecek.

Belçika'da üçüncü aşamanın başlayacağı 18 Mayıs'ta ise okulların kademeli olarak açılması planlanıyor.

HOLLANDA'DA İLKOKULLAR VE KREŞLER AÇILIYOR

Hollanda hükümeti, önlemleri 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı olarak gevşetecek.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs'tan itibaren berber, güzellik ve kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri randevu ile çalışacak.

Yine aynı tarihten itibaren ilkokullar, kreşler, özel (ilkokul) eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılacak, yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilecek.

ALMANYA'DAKİ BİRÇOK EYALETTE TEDBİRLER GEVŞETİLİYOR

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda, Kovid-19 önlemlerinin kademeli gevşetilmesinin sürdürülmesine karar verildi.

Bu bağlamda, 11 Mayıs'ta kreşler ülke genelinde kademeli olarak açılacak. Öncelik, çalıştıkları için çocuklarını başka bir yere bırakamayan ailelere verilecek. Sonraki haftalarda ise adım adım diğer çocuklar da kreşlere gidebilecek.

Her eyalette salgının yayılma hızı farklı olduğundan, eyalet yönetimleri de sınırlarında hangi önlemin hangi tarihte gevşetileceğine kendi karar veriyor.

Bu çerçevede, birçok eyalette yarından itibaren açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla izin verilecek.

İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasağı prensipte devam etse de yarından itibaren iki ayrı hanede oturanlar bir araya gelebilecek.

Daha önce lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin okula başlamasına izin verilirken, yarından itibaren diğer bazı sınıflardaki öğrenciler de ders başı yapacak.

Opera, müze ve sergi alanları da birçok eyalette yarından itibaren tekrar açılacak. Restoran ve kafelerin de bu haftadan itibaren kademeli olarak çalışması planlanırken, bu konuda da her eyalet farklı tarihler belirledi.

Almanya'da 16 Mayıs'tan itibaren 1. ve 2. futbol ligleri de yeniden başlayacak.



İSVİÇRE'DE ÖNLEMLER ÜÇ AŞAMADA GEVŞETİLECEK

İsviçre Federal Hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan sert önlemlerin üç aşamada gevşetilmesine karar verdi.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, ülkede 27 Nisan'da birçok tedbir kaldırılırken, yarın yürürlüğe girecek ikinci aşamada da restoranlar, perakende satış mağazaları, kütüphaneler ve semt pazarları tekrar açılacak. Restoranlarda bir masaya en fazla dört kişinin oturmasına izini verilecek.

İlk ve orta derecedeki okullar da yarından itibaren sınıflarda eğitimlerine yeniden başlayacak.

Toplu taşıma araçları (tramvay, tren ve otobüsler) da yarında itibaren tekrar normale dönecek.

8 Haziran'da devreye sokulması planlanan üçüncü ve son aşamada ise orta dereceli okullar, meslek okulları ve üniversitelerin tekrar açılması öngörülüyor.

DANİMARKA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇILACAK

Danimarka'da da yarından itibaren alışveriş merkezleri kapılarını yeniden açacak.

Yunanistan'da da hırdavat, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanlar ile açık alanda satış yapan işletmeler yarın yeniden çalışmaya başlayacak.

Karadağ'da da yarından itibaren şehirler arası ulaşıma ve insanların ibadethanelere girmesine izin verilecek.