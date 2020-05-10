İran'dan ABD'ye mesaj: Hazırız
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmalarından endişe ettiklerini ve Washington yönetimiyle mahkum takasına hazır olduklarını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kovid-19'un ABD'de yayılma hızına dikkat çeken Rebii, "ABD hapishanelerindeki İranlıların sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Washington yönetiminin insan hayatını siyasetten önde tutmasını umuyoruz." dedi.
Uzun zamandır ABD'yle mahkum takasına hazır olduklarını vurgulayan Rebii, "Dışişleri Bakanımız da tüm mahkumların takası ve konuyla ilgili görüşmeler için hiçbir şart öne sürmediklerini söylemişti fakat ABD şu ana kadar bu konuda cevap vermekten kaçındı." ifadelerini kullandı.
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