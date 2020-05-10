Venezuela’da darbe girişiminde 3 kişi daha gözaltına alındı
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Podrino Lopez, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, 3 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Daha önce darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve aralarında 2 ABD’linin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.
GÖZALTI SAYISI 16'YA ÇIKTI
Venezulea'da darbe girişimde bulunduğu iddia edilen 8 kişi, 5 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişinin arasında Luke Denman ve Airan Berry adında 2 ABD'linin de bulunduğu ortaya çıkmış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü. Aynı gün açıklama yapan Maduro, toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Savunma Bakanı Lopez'in paylaşımıyla gözaltı sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.
HAVALİMANI KONTROL ATLINA ALINARAK MADURO KAÇIRILACAKTI
Denman'ın aldığı görevin detayları ortaya çıktı. Söz konusu plana göre Denman'ın, havalimanını kontrol atlına alarak Maduro'nun ABD'ye götürülmesini kolaylaştıracağı ifade edildi. Öte yandan, darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen Denman ve Berry'nin Venezuela'da yargılanacağı belirtildi. Devlet Başkanı Maduro'nun ise "Donald Trump bu istilanın baş sorumlusudur" ifadelerini kullandığı bildirildi.
POMPEO: VATANDAŞLARIMIZI ALMAK İÇİN HER YOLU KULLANACAĞIZ
Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da darbe yapma hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarını geri almak için 'her yolu' kullanacaklarını belirtmişti.
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