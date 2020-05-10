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İngiliz medyasından flaş koronavirüs iddiası! 'Trump'ın teorisini güçlendiriyor'

İngiliz medyası, ’in Vuhan kentinde bulunan ’nde 7-24 Ekim tarihleri arasında telefon etkileşiminin tamamen durduğunu, bu tarihlerde meydana gelen ‘tehlikeli bir olay’ nedeniyle enstitünün kapatılmış olabileceğini iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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İNGİLİZ MEDYASINDAN FLAŞ KORONAVİRÜS İDDİASI!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) nasıl ortaya çıktığına dair komplo teorileri sürüyor. Bu teorilerden birisi de virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsünden 'kazara' çıkması.

'TEHLİKELİ BİR OLAY'

İngiliz medyasından 'ın haberine göre, 7-24 Ekim tarihleri arasında bahsi geçen enstitüde telefon etkileşimi saptanmadı. Haberde, bu durumun 6-11 Ekim tarihleri arasında enstitüde meydana gelen 'tehlikeli bir olay' nedeniyle yaşanmış olabileceği ve bu sebeple enstitünün belirtilen tarihler arasında kapatılmış olabileceği iddia edildi.

'TRUMP'IN TEORİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

İngiliz medyasındaki haberde, söz konusu iddianın, ABD Başkanı 'ın 'virüs laboratuvarda insanlara yarasadan bulaştı' teorisini güçlendirdiği belirtildi. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsün Vuhan'daki hayvan pazarlarından ortaya çıktığını düşünüyor.

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