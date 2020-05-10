İsveç hükümetinden koronavirüs itirafı! Yaşlılarımızı korumayı başaramadık
Koronavirüs salgını hakkında çaprıcı itiraflarda bulunan İsveç hükümeti, "Yaşlılarımızı korumayı başaramadık" ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklamada, "Salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor." denildi.
İsveç hükümeti koronavirüs salgını ile itirafta bulundu. Hükümet, "Yaşlılarımızı korumayı başaramadık" dedi.
"KORONADAN ÖLENLERİN YARISI..."
Korona virüs salgınına karşı izlediği yol tartışmalara neden olan İsveç'te hükümet salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümet, korona virüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etti. İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İsveç'te salgında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini 70 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. İsveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 26 bin 322'ye, hayatını kaybedenler ise 3 bin 225'e yükseldi.
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