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İsveç hükümetinden koronavirüs itirafı! Yaşlılarımızı korumayı başaramadık

Koronavirüs salgını hakkında çaprıcı itiraflarda bulunan , "Yaşlılarımızı korumayı başaramadık" ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklamada, "Salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor." denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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İSVEÇ HÜKÜMETİNDEN KORONAVİRÜS İTİRAFI

koronavirüs salgını ile itirafta bulundu. Hükümet, "Yaşlılarımızı korumayı başaramadık" dedi.

"KORONADAN ÖLENLERİN YARISI..."

Korona virüs salgınına karşı izlediği yol tartışmalara neden olan 'te hükümet salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümet, korona virüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etti. İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç'te salgında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini 70 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. İsveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 26 bin 322'ye, hayatını kaybedenler ise 3 bin 225'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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