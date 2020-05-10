Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 30 bini geçti
Koronavirüs salgını Pakistan'da etkisini artırıyor. Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 869 artarak 30 bin 334'e ulaştı.
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 869 artarak 30 bin 334'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 659'a yükseldi.
Son 24 saatte yapılan 13 bin 492 test sonucu vaka sayısı 869 kişi artarak 30 bin 334'e, toplam test sayısı da 283 bin 517'ye çıktı.
Ülkede en yüksek vaka 11 bin 480 ile yaklaşık 50 milyon nüfuslu Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 86 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
Virüsün ülkede ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 8 bin 63 kişi iyileşti.
KISITLAMALAR GEVŞETİLİYOR
Ülkede ticari ve sosyal hayatta uygulanan kısıtlamalar da gevşetiliyor.
Virüsün en çok görüldüğü Sindh'te gelecek haftadan itibaren esnafın iş yerlerini açmasına izin verilirken okullar, alışveriş merkezleri, restoranlar ve plazalar kapalı kalmaya devam edecek.
Esnaf iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.
Benzer bir kararı alan ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Pencap eyaletinde de küçük marketler, manavlar ve kasapların pazartesi-perşembe arası 08.00-17.00'de açılmasına izin verildi. Tamirhaneler, petrol istasyonları ve paket servisi yapan lokantaların da hizmetlerine tüm hafta boyunca 24 saat sürdürmesine karar verildi.
Pencap'ta da alışveriş merkezleri, okullar, oteller ve düğün salonları kapalı kalmaya devam edecek.
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