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Çin'den DSÖ'ye skandal teklif! Ortalığı karıştıran koronavirüs iddiası

Koronavirüs pandemisi dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken yeni iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 'in, Dünya Sağlık Örgütüne, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne sürüldü. ise iddiaları yalanladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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ÇİN'DEN DSÖ'YE SKANDAL TEKLİF!

'in, Dünya Sağlık Örgütüne (), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ilk ortaya çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

dergisinin Alman İstihbarat Teşkilatına (BND) yakın çevrelere dayandırdığı haberinde, Çin'in, DSÖ'yü COVID-19'un patlak vermesinden sonra küresel salgın uyarısı yapmayı ertelemeye çağırdığı belirtildi.

Haberde, ''21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi.'' ifadelerine yer verildi.

DSÖ ise iddiaları yalanlandı.

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs tartışması BM zirvesine sıçradı ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ KORONAVİRÜS TARTIŞMASI BM ZİRVESİNE SIÇRADI

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