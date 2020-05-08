08 Mayıs 2020, Cuma
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ABD'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Desteğini çekiyor

ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Washington yönetimi, Suudi Arabistan’daki 4 Patriot hava savunma sistemi ve birliklerinin bir kısmını ülkeden geri çekeceğe iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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ABD'DEN FLAŞ SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ! DESTEĞİNİ ÇEKİYOR

ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Amerikalı yetkililer, Patriot bataryalarının ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı filosunun Suudi Arabistan'dan ayrıldığını ifade etti. ABD medyasından 'a konuşan yetkililer, ABD donanmasının Basra Körfezi'ndeki 'askeri' varlığını da azaltmayı hedeflediğini belirtti. Konuya ilişkin 'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

ANA NEDEN PETROL İDDİASI
Koronavirüsü salgını nedeniyle dünyada petrole olan talebin dibe vurmasını sağladı. Bunun enerji şirketlerine faturası ise oldukça ağır oldu. Tam bu süreçte Suudi Arabistan'ın ile fiyat savaşına girmesi, ABD'yi kızdırdı. ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik patriot hamlesinin nedenleri arasında, petroldeki kriz olduğu ileri sürüldü.

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