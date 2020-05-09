Afganistan'da 150 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı
Son dakika haberine göre ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 150 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu Taliban üyesi 150 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.
Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının 1000 olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.
Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.
Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini aktaran Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.
Faisal, Taliban'ın artık Afganlar arası müzakerelere başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.
MAHKUM TAKASI
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.
Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.
Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.
Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 1000 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 174 rehine serbest bırakıldı.
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