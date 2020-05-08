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Üç kadın arasında inanılmaz kavga: ABD'de AVM otoparkındaki kavga kamerada | Video

’nin eyaletindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, alışveriş merkezinin koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarından sonra açıldığı ilk günde çıktı. Üç kadın arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ÜÇ KADIN ARASINDA İNANILMAZ KAVGA
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen 'nin eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde salgına yönelik normalleşme çerçevesinde alışveriş merkezleri kısmi olarak açılmaya başladı. Marketin otoparkın 3 kadın arasında çıktı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yerde kavga eden iki kadın ve bir de onları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi görüldü. Aynı anda da başka bir kadının da yerdeki kadınlardan birine şiddet uygulamaya çalıştığı görüldü.Tam bu sırada ise bir adam olaya dahil olarak kadınlardan birine tekme atarak yerdeki kadından uzaklaştırıyor. Güvenlik görevlisine de müdahale eden adam, yerdeki kavga eden kadınlardan birini kaldırıp, onunla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.

"NASIL DAVRANACAKLARINI BİLMİYORLARSA EVDE KALSINLAR"

Yerel medya 3 kadının alışveriş merkezinin yemek bölümünde tartıştıklarını ve daha sonra da otoparkta kavga etmeye başladığını yazarken, olayla ilgili yerel medyaya konuşan bir kişi ise "İnsanlar evlerinden nasıl çıkacaklarını ve halka açık yerlerde nasıl davranacaklarını bilmiyorlarsa, evlerinde kalsınlar. Bu stresli bir dönem bu yüzden evde kal." ifadelerini kullandı. Georgia Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'da koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başlayarak ve ekonomiyi yeniden başlatarak bunu yapan ilk eyaletlerden biri oldu. ABD Başkanı 'ın bile bu hamlenin henüz 'çok erken' olduğunu düşündüğü belirtildi.

Üç kadın arasında inanılmaz kavga: ABD'de AVM otoparkındaki kavga kamerada | Video ÜÇ KADIN ARASINDA İNANILMAZ KAVGA: ABD'DE AVM OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA | VİDEO

Koronavirüs salgınında zirveyi geride bırakan birçok ülke, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.

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