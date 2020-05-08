Son dakika: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 359 oldu
Son dakika haberine göre Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 359'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 35 artarak 11 bin 227 oldu.
Vaka sayısının 319 artarak 42 bin 93'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 71 artışla 5 bin 359'a ulaştı.
HOLLANDA'DA TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ
Hollanda hükümeti 6 Mayıs'ta, ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısında düşüş yaşanmasından dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.
Açıklamaya göre, 11 Mayıs'tan itibaren berber, güzellik salonu ve kuaför gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri yalnızca randevu ile çalışacak.
Aynı tarihten itibaren kreşler, özel eğitim merkezleri, kütüphaneler de açılacak ve yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilecek. 18 yaş altındakiler ise 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabiliyor.
Mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personelle beraber en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek.
Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak.
Toplu taşıma araçları aynı tarihten itibaren tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda ise yolcuların maske takması mecburi olacak.
Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.
İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler ise aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.
1 Eylül'den itibaren ise tüm spor alanları ve spor okulları açılacak.
Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ise 20 Mayıs'a kadar sürecek.
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da 7 Mayıs'ta, toplu etkinliklere ilişkin yasağın aşı bulunana kadar devam edeceğini belirterek, "Kimse bunun ne kadar süreceğini bilmiyor. Tabii ki hızlı olmasını umuyoruz fakat bir yıl veya daha fazla sürmesi çok gerçekçi." ifadesini kullanmıştı.
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