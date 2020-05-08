08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Rusya’da koronavirüs bilançosu artıyor

Son dakika haberine göre; ’da son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha () tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 859’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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RUSYA’DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU ARTIYOR

'da tespit edilenlerin sayısındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede son bir günde 10 bin 699 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 187 bin 859'a; toplam can kaybının ise 1723'e ulaştı. Ülke çapında koronavirüsü yenen kişi sayısının ise 26 bin 608 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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