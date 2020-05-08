Son dakika: Rusya’da koronavirüs bilançosu artıyor
Son dakika haberine göre; Rusya’da son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 859’a yükseldi.
Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede son bir günde 10 bin 699 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 187 bin 859'a; toplam can kaybının ise 1723'e ulaştı. Ülke çapında koronavirüsü yenen kişi sayısının ise 26 bin 608 olduğu açıklandı.
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