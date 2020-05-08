Son dakika: Rusya’da koronavirüs bilançosu artıyor

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede son bir günde 10 bin 699 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 187 bin 859'a; toplam can kaybının ise 1723'e ulaştı. Ülke çapında koronavirüsü yenen kişi sayısının ise 26 bin 608 olduğu açıklandı.