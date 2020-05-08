08 Mayıs 2020, Cuma
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Kuzey Kore'yi karıştıran iddia! Kim Jong'un yerine dublörü geçmiş!

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası uzun bir süre öldüğü ya da ayağa kalkamayacak kadar güçsüz olduğu iddia edilen lideri Kim Jong-un ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Kim'in tartışmaları bitirmek için yayınlanan son fotoğrafının dublörlere ait olduğu öne sürülüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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K.KORE'Yİ KARIŞTIRAN İDDİA! JONG'UN YERİNE DUBLÖRÜ GEÇMİŞ!

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, lideri Kim Jong-un'un bir anda ortadan kaybolması uluslararası medyanın gündemine oturmuştu.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNENLERİN SAYISI FAZLAYDI
Kim'in kalp ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakımda olduğundan, felç geçirip ayağa bile kalkamadığına kadar birçok iddia ortaya atılırken, öldüğünü düşünenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Bu spekülasyonların ardından Kuzey Kore lideri 1 Mayıs'ta ortaya çıktı. Bir fabrikanın açılışında yer alan Kim'in fotoğraflarının yayınlamasıyla 'ölmedim, buradayım' mesajı verildi. Ancak bu mesajdan tatmin olmayanların sayısı da bir hayli fazla.

FÜZE DENEMESİNDE GÖRÜLDÜ
Kim Jong-un'un dublör kullandığı iddiaları sık sık dile getirilse de, son fotoğrafların gerçekliğine inanmayanlar 2017'de kaydedilen bir görüntüyü işaret etti. Söz konusu videoda Kim, bir füze denemesi sırasında saç tıraşına kadar kendisine benzeyen iki kişiyle konuşurken görülüyor.Videoyu görenler iki kişinin Kim'in dublör kullandığının kanıtı olduğunu, 1 Mayıs'ta paylaşılan fotoğrafların da dublörlere ait olduğunu savundu.

Kim Jong-un'un olası suikast girişimlerine karşı dublör kullandığı öne sürülüyor.

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