Kuzey Kore'yi karıştıran iddia! Kim Jong'un yerine dublörü geçmiş!
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası uzun bir süre öldüğü ya da ayağa kalkamayacak kadar güçsüz olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Kim'in tartışmaları bitirmek için yayınlanan son fotoğrafının dublörlere ait olduğu öne sürülüyor.
Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir anda ortadan kaybolması uluslararası medyanın gündemine oturmuştu.
ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNENLERİN SAYISI FAZLAYDI
Kim'in kalp ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakımda olduğundan, felç geçirip ayağa bile kalkamadığına kadar birçok iddia ortaya atılırken, öldüğünü düşünenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.
Bu spekülasyonların ardından Kuzey Kore lideri 1 Mayıs'ta ortaya çıktı. Bir fabrikanın açılışında yer alan Kim'in fotoğraflarının yayınlamasıyla 'ölmedim, buradayım' mesajı verildi. Ancak bu mesajdan tatmin olmayanların sayısı da bir hayli fazla.
FÜZE DENEMESİNDE GÖRÜLDÜ
Kim Jong-un'un dublör kullandığı iddiaları sık sık dile getirilse de, son fotoğrafların gerçekliğine inanmayanlar 2017'de kaydedilen bir görüntüyü işaret etti. Söz konusu videoda Kim, bir füze denemesi sırasında saç tıraşına kadar kendisine benzeyen iki kişiyle konuşurken görülüyor.Videoyu görenler iki kişinin Kim'in dublör kullandığının kanıtı olduğunu, 1 Mayıs'ta paylaşılan fotoğrafların da dublörlere ait olduğunu savundu.
Kim Jong-un'un olası suikast girişimlerine karşı dublör kullandığı öne sürülüyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya'da ölü sayısı 7.398'e çıktı
- Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
- İngiliz gazete: Türk hükümeti İngiliz bakanların imajını kurtardı
- ABD'de kalan Türkler için tahliye seferleri yapılacak
- O ülke şokta! Savaş uçağı düştü
- Bulgaristan’da vaka sayısı 1865’e yükseldi
- "Yorganın altından çıkma zamanı"
- Kim Jong-un Çin'in korona mücadelesini takdir etti
- Rusya’da koronavirüs bilançosu artıyor
- Corona virüs ABD'ye oradan yayıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
- 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
- BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
- Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...