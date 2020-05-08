08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mutasyon izleri tek tek incelendi! Corona virüs ABD'ye oradan yayıldı

Mutasyon izleri tek tek incelendi! Corona virüs ABD'ye oradan yayıldı

Corona virüsün yeni merkez üssü olan 'deki gelişmeler kan dondurmaya devam ediyor! Salgının kontrolden çıktığı ülkede kritik eşik olan 75 bin aşıldı. Ölü sayısının katlanarak arttığı ülkede Times çarpıcı bir haber yayınladı. Haberde yer alan bilgilere göre; ABD'ye virüs New York'tan yayıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
ABONE OL
CORONA VİRÜS ABD'YE ORADAN YAYILDI

'de yapılan araştırmada, ülke genelinde yayılan yeni tip (Kovid-19) salgınının ana çıkış noktasının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

New York Times'ın eyaletlerden toplanan genetik örneklerin incelendiği Nextstrain verilerine dayandırdığı haberinde, New York'ta mart başında görülen Kovid-19 salgınının, ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğu ileri sürüldü.

Haberde, virüsün sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasağı önlemlerinin uygulamaya başlamadan önce New York'tan seyahat eden binlerce kişi tarafından ülkeye yayıldığı kaydedildi.

VİRÜSÜN MUTASYON İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Söz konusu bulguların, uzmanların, ülke genelinde toplanan 2 bin virüs örneğinin mutasyon izlerinin takip etmesi ve salgın modelleri ile enfekte olmuş insanların seyahat geçmişlerinin incelemesi sonucu ortaya çıktığı vurgulandı.

Teksas, Ohio, Louisiana, Idaho, Wisconsin ağırlıklı olmak üzere birçok eyaletten alınan örneklerin çoğunun, New York'ta ortaya çıkan virüsün kökenine uzanan farklı mutasyon izlerinin bulunduğuna işaret edildi.

Virüsün yeni insanları enfekte ettikçe mutasyona uğrayarak çoğaldığı ancak bu mutasyonların tipik olarak virüsün davranışını değiştirmediği ve kökeninin imzasını taşıdığı kaydedildi.

ABD'DEKİ SALGININ YÜZDE 60-65'İ NEW YORK KAYNAKLI

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Epidomolojisti Nathan Grubaugh, New York'tan yayılan salgının ülke genelindeki virüslerin yüzde 60-65'ini oluşturduğunu tahmin ederek, "Artık New York'un ülkenin geri kalanı için ilk çıkış yeri olduğuna emin olmak için yeterince veriye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, New York'ta ortaya çıkan virüslerin, Avrupa'daki salgınlara uzanan belirgin bir genetik imzası olduğu vurgulanırken, öte yandan ülkede ilk vakanın görüldüğü Washington eyaletinden yayılan virüslerin ise doğrudan 'e bağlanan izleri olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa'dan seyahat kısıtlaması önleminin geç alındığı belirtilen haberde, araştırmadaki verilerin, virüsün o zamana kadar zaten ülkede yayılmaya başladığını gösterdiği kaydedildi.

California Scripps Research'den İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Profesörü Kristian Andersen'ın, "Geldiğimiz nokta, virüsün yayılmasını önlemede treni kaçırdığımız ve ülkedeki salgının yurt içi yayılmadan kaynaklandığı anlamına geliyor. Bu başkasının hatası değil, kendi hatamız." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı , Başkanlık kararnamesi ile 2 Şubat'tan itibaren ABD vatandaşları dışında seyahat eden yolcuların Çin'den, 11 Mart'ta da 26 Avrupa ülkesinden ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817'ye yükselmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak TRUMP VE PENCE HER GÜN KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRACAK
Donald Trump, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı DONALD TRUMP, KORONAVİRÜS KAYNAKLI 80 İLA 90 BİN ÖLÜM TAHMİN ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA