İtalya’da şok baskın: 55 ton ele geçirildi

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na bağlı askeri polis gücü olan Guardia di Finanza, Trieste kentinde 2020'nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında Trieste Gümrük Ofisi ve Guardia di Finanza'nın ortak çalıştığı, limana arabalı vapurla gelen kaçak sigara dolu 3 TIR'ın ise Türkiye'den geldiği bilgisi paylaşıldı.





DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu açıklandı.

Öte yandan, söz konusu sigaraların imha edileceği belirtildi.