İtalya’da şok baskın: 55 ton ele geçirildi
İtalya’da 2020’nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı. Ele geçirilen kaçak sigaraların bulunduğu 3 TIR’ın ise Türkiye’den Trieste kenti limanına arabalı vapurla geldiği ifade edildi.
İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na bağlı askeri polis gücü olan Guardia di Finanza, Trieste kentinde 2020'nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında Trieste Gümrük Ofisi ve Guardia di Finanza'nın ortak çalıştığı, limana arabalı vapurla gelen kaçak sigara dolu 3 TIR'ın ise Türkiye'den geldiği bilgisi paylaşıldı.
DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu açıklandı.
Öte yandan, söz konusu sigaraların imha edileceği belirtildi.
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