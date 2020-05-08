09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Hırvatistan'da Savunma Bakanı Krsticevic istifa etti

Son dakika haberine göre Hırvatistan Damir Krsticevic, dün askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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HIRVATİSTAN'DA SAVUNMA BAKANI KRSTİCEVİC İSTİFA ETTİ

Başbakan Andrej , Krsticevic ile yaptığı görüşmenin ardından, istifasını kabul ettiğini belirterek, uçak kazasında bakanın herhangi bir sorumluluğu olmadığını vurguladı.

Kazada iki pilotun hayatını kaybetmesinin Krsticevic'i derinden üzdüğünü kaydeden Plenkovic, "O da geçmişte bir asker, Hırvat ordusunun bir generaliydi. Aynı zamanda en yakın çalışma arkadaşım ve her şeyden öte dostumdur. Ona bir dost olarak değer verdiğimden, ortaklaşa aldığımız karar doğrultusunda istifasını kabul ediyorum." dedi.

Plenkovic, mevcut hükümetin görev süresinin dolmak üzere olduğunu anımsatarak, bu nedenle Krsticevic'in yerine bir isim önermeyeceğini ve bakanlık yetkilerini müsteşarlardan birine vereceğini açıkladı.

Zadar şehri yakınında Biljane Donje mevkisinde dün yaşanan uçak kazasında Üsteğmen Marko Novkovic ile uçuş eğitimi alan Teğmen Luka Jagatic hayatını kaybetmişti.

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