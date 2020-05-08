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ABD'de işsizlik rekor seviyede! Bir ayda 20,5 milyon işsiz...

'de , yeni tip (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti ve ülkede  oranı yüzde 14,7'ye ulaştı. Ülkede tarım dışı , Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda 20,5 milyon azaldı. Rekor seviyede düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, tarım dışı istihdamın martta 22 milyon kişi azalması yönündeydi. İşsizlik oranı da bu dönemde, yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ABD'DE İŞSİZLİK REKOR SEVİYEDE! BİR AYDA 20,5 MİLYON İŞSİZ...

Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 20,5 milyon kişi azaldı. verisine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 22 milyon kişi azalması yönündeydi.

Kovid-19 salgının etkisiyle azalış gösteren tarım dışı istihdam verisi, tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti.

Bu dönemde tarım dışı istihdamın azalmasında, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin etkisiyle başta eğlence ve konaklama olmak üzere tüm ana sektörlerdeki işten çıkarmalar etkili oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, şubat ayında tarım dışı istihdam artışı 275 binden 230 bine, mart ayı verisindeki düşüş ise 701 binden 870 bine revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

ABD'deki oranı ise nisanda 10,3 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentinin altında gerçekleşen işsizlik oranının, bu ayda yüzde 16 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı, martta yüzde 4,4 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 15,9 milyon kişi artarak 23,1 milyona ulaştı. ABD'deki işsiz sayısının artmasında Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik etkileri belirleyici oldu.

İş gücüne katılım oranı da nisanda 2,5 puan azalışla yüzde 60,2 oldu ve Ocak 1973 döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye gerilerken, ABD Merkez 'nın () dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise nisanda 30,01 dolar oldu.

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