Son dakika: ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı: 2181 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 238 artarak, 77 bin 55’e yükseldi. ABD'yi 260 bin 117 vakayla İspanya, 215 bin 858 ile İtalya ve 206 bin 715 ile İngiltere takip ediyor.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 326 artarak, 1 milyon 295 bin 31'e yükseldi.
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 238 artarak, 77 bin 55 oldu.
ABD'yi 260 bin 117 vakayla İspanya, 215 bin 858 ile İtalya ve 206 bin 715 ile İngiltere takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 328 bin 479'a ulaşırken, iyileşen hasta sayısı da 217 bin 273 oldu.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
ABD genelinde ise New York, 337 bin 421 vaka ve 26 bin 365 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.
New York'u 135 bin 106 vakayla New Jersey ve 73 bin 721 vakayla Massachusetts takip ediyor.
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