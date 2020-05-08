Son dakika: Bulgaristan’da vaka sayısı 1865’e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 84 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 36 kişi daha artarak 1865'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 401 kişinin de iyileştiği açıklandı.