08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Bulgaristan’da vaka sayısı 1865’e yükseldi

Son dakika haberine göre ’da (Covid-19) nedeniyle toplamda 84 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1865’e çıktı. 401 kişinin de iyileştiği öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BULGARİSTAN’DA VAKA SAYISI 1865’E YÜKSELDİ

'da nedeniyle şu ana kadar 84 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 36 kişi daha artarak 1865'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 401 kişinin de iyileştiği açıklandı.

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