İran ile İsrail arasında 'sular ısınıyor!' Orayı hedef aldılar...
İran'ın yaklaşık bir hafta önce ABD’li hackerlar aracılığıyla İsrail’in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenledi. Gazetenin haberinde saldırının başarılı olup olmadığının ise bilinmediği aktarıldı.
İran'ın yaklaşık bir hafta önce İsrail'in su altyapısına elektronik saldırı düzenlediği ortaya çıktı.
İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin ABD'nin Fox News kanalına dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'li hackerlar aracılığıyla İsrail'in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenledi.
ABD'nin Enerji Bakanlığından adı belirtilmeyen bir yetkili Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısına işaret ederek, ABD'nin kendisini ve müttefiklerini saldırılardan koruma gücüne sahip olduğunu söyledi ancak detay vermedi.
SALDIRININ SONUCU AKTARILMADI
Gazetenin haberinde saldırının başarılı olup olmadığının ise bilinmediği aktarıldı.
Yedioth Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan bir haberde İsrail'in su tesislerinin elektronik saldırıya maruz kaldığı belirtilmişti.
İsrailli makamlardan söz konusu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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