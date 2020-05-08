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Hindistan’da raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü | Video

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ’da seferlerinin yapılmadığını sanan ve raylarda uyuyan işçilere tren çarptı. Kazada, 15 işçi yaşamını yitirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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RAYLARDA UYUYAN İŞÇİLERE TREN ÇARPTI: 15 ÖLÜ

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine yürüyerek dönen 20 işçi, Evrengabad kentindeki demiryolu üzerinde dinlenmek için uyudu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle seferlerinin yapılmadığını düşünen işçilere yük treni çarptı.

Kazada 15 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan’da raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü | Video HİNDİSTAN’DA RAYLARDA UYUYAN İŞÇİLERE TREN ÇARPTI: 15 ÖLÜ | VİDEO

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